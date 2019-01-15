Nevzat Doğan’ın veda konuşmasındaki önemli notlar

Nevzat Doğan, veda konuşmasında bazı inçe mesajlarda bulundu. Makamlara gelenler zamanı gelince bu makamlardan inmeyi bilmesi gerektiğini söyleyerek, “Siz inmeyi bilmezseniz indirmeyi bilirler” dedi.

ENERJİM YERİNDE

Doğan, “Bundan sonra yeni hizmet alanlarında bu bilgi birikimimizle istifade edilirse biz hazırız ve enerjiğiz. Ben yoruldum kelimesini hiç sevmem. Bizde yorulduk kelimesi yok yoğundum kelimesi var. Yorulma hakkımız yok. Enerjimiz iyi, bilgi birikimimiz iyi, siyasi… Eh bir şeyler öğrendik. Kötüşeyler öğrenmeyelim de…

NEREDE OLSA HİZMET EDERİZ

Yılların tecrübesi oluştu, Dünyayı biliyoruz. Gezmediğimiz ülke gezmediğimiz kıta yok. Hamdolsun yöneticilik tecrübemiz var. Şimdi de belediyecilik tecrübemizde oldu. Devleti de iyi kötü biliyoruz. Allaha hamdolsun… Hizmet alanı olur, nerde olursak biz hizmet ederiz.

CUMHUR BAŞKANININ ÖNÜNE GİDEN 3 İSİMDEN BİRİ OLDUM

Bizimki aday adaylığı gibi bir şey olmadı. Dedik ki, eğer büyükşehir belediyesinde yeni bir isim aranacaksa, biz tecrübemizle buradayız hazırız dedik. Bu bilgi birikimi tüm Kocaeli’ye yaymaya hazırız dedik ve Hamdolsun ki bu benim gururumdur, Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne giden üç isimden biri oldum. Benim görevim oraya kadardı.

BÜYÜKŞEHİR ATEŞTEN GÖMLEK

İki tane adak kestim, Büyükşehirle ilgili adaylığım olmadığı için. Olsaydı bir adak kesecektim. Allah o ateşten gömleği giyen Tahir Kardeşimize yar ve yardımcı olsun. Tahir Hocamızın çok güzel işler yapacağına gönülden inanıyorum. Bizlerde arkasında destekçisi olacağız.

HAKKINIZI HELAL EDİN BENDEN YANA HELAL OLSUN

O koltuktan bir gün kalkacaktık ve kalktım. Önemli olan geride ne bıraktınız. Biz hoş bir seda bırakmaya çalıştık. Varsa kırdığımız haklarını helal etsin. Benim döktüğüm terler, tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak için verdiğim mücadele, hak hukuk korumak için verdiğim mücadele, çektiğim sıkıntılar, tehditler ne olursa olsun hepsi güzeldi. Helalı hoş olsun. Gözüm arkada asla olmayacak.

TELEFON FATURAMI DA KENDİM ÖDEDİM

En ufacık ne ailemize, ne şerefimize leke getirmedim. 10 yıl başım dik anlım açık koltuğumuzu teslim edeceğiz. İlk tasarruf tedbirleri söylendi ilk makam arabayı bırakan ben oldum. Telefonumun faturasını 10 yıl boyunca kendi ödedim.

KOLTUKTAN İNİNCE NE KADAR AĞIR OLACAĞIZ

Siyasilerin iki tür ağırlığı oluyor. Bir koltukta otururken tartıldıkları ağırlıkları, ona bürüt ağırlık deniyor. Birde koltuktan katlıktan sonraki ağırlık, ona da net ağırlık deniyor. Mesele iki ağırlığınız arasındaki fark nedir. Kalkınca daha mı ağır geliyorsunuz. Onun takdirini sizler vereceksiniz. Dileğin o net ağırlıkla bürüt ağırlık arasında fark olmasın. Hatta kalktıktan sonra daha ağır olun. Umarım öyle olur.

ŞİİRLE VEDA ETTİ

Nevzat Doğan, konuşmasının sonunda Necip Fazıl Kısakürek’in “Şarkımız Bizim” isimli şiirinden bir dörtlük okudu. Doğan,

“Gideriz nur yolu izde gideriz

Taş bağırda, sular dizde gideriz

Bir gün akşam olur bizde gideriz

Kalır dudaklarda şarkımız bizim” diyerek veda etti.