Bilgi Küpü Koleji’nden yoğun katılımlı bursluluk sınavı

Kocaeli’nin köklü ve başarılı eğitim kurumlarından olan Bilgi Küpü Koleji 8, 9, 10 ve 11. Sınıflara yönelik bursluluk sınavını geçtiğimiz hafta sonu yoğun katılım ile Yeşilova Kampüs binasında gerçekleştirdi. Bilgi Küpü Fen ve Anadolu Lisesine kayıt hakkı elde etmek için ter döken adaylar, yeni sınav sistemine uygun soruların yer aldığı sınavda kendilerini görme fırsatı buldular.

Konuyla alakalı konuşan Bilgi Küpü Koleji Kurucu Genel Müdürü Kenan Demir şunları kaydetti; ‘Bursluluk sınavımıza yoğun katılımın olması bizleri çok memnun etti. Ancak bu beklediğimiz bir gelişmeydi. Çünkü Bilgi Küpü Koleji kendisini başarı olarak kanıtlamış bir kurum. Bizler burada öğrencilerimize akademik olarak uzman öğretmen kadromuzla kaliteli bir eğitim imkanı sunuyoruz. Bunların yanında güçlü bir takip ve koçluk sistemiyle öğrencilerimizi başarıya ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yoğun akademik ve yabancı dil eğitimlerin yanında kendilerini geliştirebilecekleri 3D tasarım, adli tıp, robotik kodlama ve genetik laboratuvarı gibi kulüp dersleriyle de farklı bakış açıları kazanmaları için çaba gösteriyoruz.’ dedi.

VELİLER GÜZEL BİR ŞEKİLDE AĞIRLANDI

Öğrenciler bursluluk sınavında kendilerini deneme fırsatı bulurken, gelen veliler de sınav süresi boyunca okul öğretmenlerinin hazırladıkları sanatsal ve akademik standları gezme fırsatı buldular. Birbirinden farklı standlardan bilgi alan veliler, hazırlanan ikramlardan tadarak öğrencilerini keyifli bir şekilde beklediler. Şölen havasında geçen Bilgi Küpü Fen ve Anadolu Lisesi bursluluk sınavı hem öğrencileri hem de velileri memnun etti.

ÖNEMLİ BURSLAR

Sınav sonuçlarına göre yüzde 100’den başlayıp yüzde 20’ye kadar değişen oranlarda öğrenciler eğitim bursları kazanabilecek. Öte yandan Bilgi Küpü Koleji Fen ve Anadolu Lisesi, öğrencilerini sınav sonuçları sonrasında belirlenecek puan barajlarına göre kabul edecek. Sınav sonuçları 8. Sınıflar için 17 Ocak 2019 Perşembe, 9, 10 ve 11. Sınıflar için ise 21 Ocak 2019 Pazartesi günü açıklanacak.

İLKOKUL VE ORTAOKUL BURSLULUĞU ŞUBAT’TA

2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sınıfların bursluluk sınavları 16-17 Şubat tarihlerinde Yeşilova Kampüs binasında gerçekleştirilecek. Bursluluk sınavı kayıtları www.bilgikupu.com.tr adresinden ve 0262 311 0 111 numaralı hattan oluşturulabilecek.