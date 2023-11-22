ÇYDD Öğretmen Makbule Özak’ı saygıyla andı

Eğit-Der Kocaeli Kurucu Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi’ne yıllarca gönül vermiş, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kocaeli Şubesi’nin Onur Kurulunda da yer alan emekli öğretmen Makbule Özak 3 Eylül 2023’te hayatını kaybetti. ÇYDD Kocaeli Şubesi ve Aydili Sanat Derneği 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle merhum Özak’ı anma töreni düzenledi. Törene ÇYDD Kocaeli Başkanı Meral Dönmez’in yanı sıra ÇYDD Kurucularından Gülşen Müstecaplıoğlu, Makbule Özak’ın kızı Sibel Özcan Yağcıoğulları, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Aydili Sanat Derneği Temsilcisi Mahir Dönmez, çok sayıda dernek üyesi ve öğretmen katıldı. Program merhumun anısına anma konuşmaları, müzik dinletisi ve şiir okuması yapıldı.

“HEP BİRLİKTE HAREKET ETMEMİZ GEREKİYOR”

ÇYDD Kocaeli Başkanı Meral Dönmez: “Bu anlamlı günde değerli hocamızı anmak için buradayız çok duygu doluyum. Her zaman onunlayım. Ben bir öğretmen kızıyım babam 30 yıl hizmet edip emekli oldu. Babamla hep gurur duydum. Benim hem babam hem öğretmenimdi. Yine Arife Köy Enstitülerinden mezun Osman Dönmezin gelini olmaktan da çok mutluluk duyuyorum. Onların mücadeleci ruhu bizlere de geçti. Köy Enstitülerini anmadan da olmaz. Köy enstitüleri devam etseydi eğitim bu halde olmazdı. O ruhu yaşatmak hepimizin boynumuzun borcu. Hep birlikte bir şeyler yapmamız gerek. Sürekli şikayet ediyoruz. Ama bizim de canlandırmak için hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor.

“SIRADIŞI DÜŞÜNMEYİ ÖĞRETEN TÜM ÖĞRETMENLERİN GÜNÜNÜ ANIYORUM”

Türkan Saylan’da benim idolümdü. Ergenekon süreçlerine rağmen hala ayakta duruyorsak. Prof. Dr. Türkan Saylan’ın örgütlenme modeli. Aynı şekilde Makbule Özak’ta öyleydi ben demez hep biz derdi. Bizi hep güçlendirirdi. Büyük bir mücadeleciydi. O bizim gönlümüzde her zaman yaşayacak. Devrimleriyle önde gelen Mustafa Kemal Atatürk her zaman eğitime önem vermiş ve bugüne kadar sıradışı düşünmeyi bize öğretmişti. Başta Atatürk’ü ve bize sıradışı düşünmeyi öğreten tüm öğretmenleri anıyorum.”

ATATÜRK’ÜN ÖĞRETMENE VERDİĞİ ÖNEMİNDEN SÖZ ETTİ

ÇYDD Üyesi emekli Öğretmen Yeter Baykasoğlu: “En büyük savaş cahillere karşı yapılan savaştır düşüncesiyle eğitime hep önem verdik. Atatürk geleceğin güvencesi sağlam temeli olan bir eğitime eğitim ise öğretmenlere emanettir düşüncesiyle öğretmene verdiği değeri belirtmiştir. Bugün burada bu onuru paylaşmak için toplandık. Çağdaş Türkiye’mizin gelecek güvencesi olan derneğimiz eğitimde eşitliği gerekli her türlü desteğin sağlanması ve ekonomik bağımsızlık için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu uğurda çaba sarf eden tüm meslektaşlarımın öğretmenler gününü kutluyorum.”

“ANNEMLE HEP GURUR DUYDUK”

Makbule Özak’ın kızı Sibel Özcan Yağcıoğulları: “Bu süreci sizlerin katkısıyla atlatmaya çalışıyoruz. Burada olduğunuz için ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Annem tüm aile bireylerinin çıkardığı zorluklara rağmen köyünden ilk okuyan çocuk olarak çıkmış. 18 yaşında öğretmen olduğundan köy okullarında öğretmenlik yaptı. Biz annemizin hep okuldan gelmesini bekledik. Emekli olmadan önce annesi babası olmayan çocukların bulunduğu okullarda öğretmenlik yaptı. Annemle hep gurur duydum. Onu anmaya yaşatmaya devam edeceğiz.”

“MAKBULE ABLAYI ÇOK ÖZLEYECEĞİZ”

Aydili Sanat Derneği Temsilcisi Mahir Dönmez: “Köy enstitüleri öğretmeni Osman Dönmez’in oğluyum. Öğretmen olunca tüm meslek sahipleri birleşmek ve mücadele etmek zorunda. 12 Martta TÖS kapatıldı memurların sendika hakları alındı. TÖPDER kuruldu. Makbule abla ile kesişme noktamız burada oldu. Genç öğretmen TÖPDER’e üye olur ve gözler parıldar. ÇYDD’de hayat hep devam eder. Onun gözleri parladığı an her bir öğrenciye burs bulduğu gündür. Öğretmenevlerine gider hepiniz görevini yapın der ve o parayı almadan masanın başından gitmezdi. Makbule ablayı çok özleyeceğiz.”

“BİZ VARIZ VE MÜDAAFAYA DEVAM EDECEĞİZ”

ÇYDD kurucularından Gülşen Müstecaplıoğlu: “Atom karıncamızın hepimizin kalbinde olduğunu biliyorum. Bütün apartmanları örgütlerdi ve onlardan burs toplardı. Onu anlatacak çok şey var. Ben bir eğitimi olarak yıllarca uğraştım. ÇYDD hala bugün burada çalışıyorsa ben tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. İyi ki kurmuşuz. Burası bir okul onlara hayatı öğretmeye çalışıyoruz. Bu görevimiz devam edecek. Bizim başöğretmenimiz önce Mustafa Kemal Atatürk sonra Türkan Saylan’dır. Bu yüzüncü yıllar bin yıllara gitsin. Biz varız ve müdafaaya devam ediyoruz.”

“ONU DAİMA HATIRLAYACAĞIZ”

ADD Yahyakaptan Şube Temsilcisi Ahmet Mirzaoğlu: “Makbule hanımla muhtarlıkta bu bina bir üniversite öğrencisine burs veriyor diye pankart asardık. Burs verenlere plaket verirdik. Onun gözlerindeki mutluluğu görmenizi çok isterdim. Onu daima anacağız.”

“EĞİTİM DİNSEL TEMELLERE YAKLAŞTI”

Eğitim İş Kocaeli Şube Başkanı Sabri Mutlu: “Makbule öğretmenimiz bize hedefe ulaşmaktaki azmi öğretti. Her türlü mücadelemizde hep yanımızda oldu. Eğitimin Cumhuriyet ile birlikte bilimsel temellere yakınlaştırıldığını dinsel temellerden uzaklaştırıldığını ifade etmişti bir konuşmacımız maalesef bugün geldiğimiz noktada eğitim dinsel temellere yakınlaştı.

“O KİTAPTA SOLCULAR ŞEYTAN İLAN EDİLDİ”

Sezai Karakoç’un Diriliş Nesli’nin Amentüsü kitabında solcular şeytan topluluğu olarak adlandırıldı. O kitaptan 10 bin tane ücretsiz dağıtıldı. Biz de makbule öğretmenimizden sessiz kalmamayı öğrendik. Bununla ilgili suç duyurusunda da bulunduk. Onun da takipçisi olacağız. Biz laik bilimsel eğitim platformunun Kocaeli’de kurulması için hep birlikte oturup tüm eğitim alanında birleşeceğiz. Biz birleşmezsek başarılı olmamamız mümkün değil.”