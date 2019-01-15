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Deniz Yıldızları Türkiye Şampiyonu

Deniz Yıldızları Spor Kulübü, Sualtı Hokeyi U19 yaş ve altı Türkiye Şampiyonası’nda birinci oldu.

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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından gerçekleştirilen  Sualtı Hokeyi U19 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonası’nda birincilik kupasını erkeklerde Deniz Yıldızları Spor Kulübü kazandı

KÜTAHYA’DA YAPILDI…

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu’nda 10-13 Ocak tarihleri arasında yapılan Sualtı Hokeyi U19 Türkiye Şampiyonası’na katılan 21 spor kulübünden 9 bayan, 21 erkek takımı, şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. Sualtı hokeyinde 19 yaş ve altı müsabakalarında erkeklerde Deniz Yıldızları Spor Kulübü Türkiye Şampiyonu oldu. İkincilik kürsüsüne ODTÜ Spor Kulübü çıkarken, Türkiye üçüncüsü Deniz Kızı Sualtı ve Doğa Sporları Kulübü oldu.

HELAL OLSUN SİZE…

2018 yılı Uluslararası arenada Sualtı Hokeyi branşında büyük başarılara imza atan,   büyük erkeklerde dünya üçüncülüğü ve genç erkeklerde ise dünya şampiyonluğuna kazanan Sualtı Hokeyi milli takımımıza en çok oyuncu veren, ilimizde faaliyet gösteren Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor kulübü, 50. Yıl İlköğretim Okulu Spor Kulübü ve Marmara Su ve Doğa Sporları Kulübü’ne altyapıda antrenör ve malzeme desteği veren Deniz Yıldızları Spor Kulübü, Sualtı hokeyinde bir büyük başarıya daha imza attı.          

Erkekler Takım Sıralaması:

  1. Deniz Yıldızları Spor Kulübü
  2. ODTÜ Spor Kulübü
  3. Denizkızı Sualtı ve Doğa Sporları K.

Kadınlar Takım Sıralaması:

  1. İstanbul Bilimsel Yüzme Spor K.
  2. ODTÜ Spor Kulübü 
  3. Marmara Spor Kulübü

Bugün 13:51 TSİ - Spor

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