Mete Bilgin resmen başvurdu

2000 yılından itibaren AKP içerisinde Mahalle teşkilatlarından başlayarak İlçe Yöneticiliği ve İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan 2019 yılından itibaren Körfez Belediye AKP Meclis Üyeliği görevini yürüten Mete Bilgin bugün Körfez Belediye Başkanlığı için aday adaylık başvurusunu gerçekleştirdi. Bilgin, saat 17:00’da AKP Körfez ilçe Başkanı Nurettin Okutan’a resmi başvuru dosyasını teslim etti. Parti binasında büyük bir kalabalık oluşurken, Bilgin’ olan büyük destek dikkat çekti.

“HEP SİYASETİN İÇİNDE KALDIK”

Başvuru dosyasını AKP Körfez ilçe Başkanı Nurettin Okutan’a teslim eden Bilgin, “Biz Körfez de büyüdük. Körfeze karşı bir vefa borcumuz olduğunu düşünüyorum. Bu vefa borcumuzu yerine getirmek için de en uygun aracın siyaset olduğunu düşündüğümüz için ilk gençlik yıllarımızdan beri hep siyasetin içinde kaldık. Değişik kademelerde bulunduk. Bulunduğumuz kademelerde her defasında temel amacımız insana dokunmak, insana faydalı olmak, insanların sonlarını çözmek üzerine olmuştur” dedi.

“BU GÖREVİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ”

Körfez’in önemine değinen Bilgin, “Körfez büyük bir ilçe. 301 bin metrekare yüz ölçümüne sahip 36 mahallesi olan yaklaşık 180 bin nüfusu olan gerçekten büyük bir ilçe. Avrupa ve Asya'nın geçiş güzergahından ulaşımı olan onlarca limanı olan onlarca sanayi tesisleri olan Türkiye'nin ekonomisine ciddi manada destek veren bir ilçe. Bu ülkede görev almak gerçekten ateşten gömlek ama edindiğimiz tecrübe ve bilgi birikimimizle bunun hakkında eğer ki görev verilirse geleceğimize inanıyoruz. Bu yüzden bu yola başvurmuş olduk” ifadelerini kullandı.

“HER ZAMAN ONUR VE GURUR DUYACAĞIM”

Açıklamasını sürdüren Bilgin, “AK Parti’yi bir dava partisi, bir dava hareketi ve bir hikmet hareketidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutluyoruz. Son 20 yılda yapılan hizmetlere bakarsanız. Hangi alanda olursa olsun son 80 yılın yapılan hizmetlerinin 34 katı 5 katı hizmet yapılmıştır. Biz de karınca kararınca bu hizmetin, bu davanın bir mensubu olmaktan her zaman gurur duyduk, inşallah ilerleyen süreçte de bu davanın bir ferdi olmaktan bu davada hizmet etmekten her zaman onur ve gurur duyacağımızda buradan ifade edeyim” şeklinde konuştu.

“BUNDAN HERKESİN EMİN OLMASINI TALEP EDERİZ”

Son olarak Bilgin, “Malumunuz bu bir aday adaylığı yarışıdır. Biz kadere kısmete inanırız nasibe inanırız. Büyüklerimiz nasibin varsa gelir Hint’ten, Yemen’den nasibin yoksa ne gelir elden demiştir. O yüzden bu bayrak yarışının biz de içinde olmaya karar verdik. Gece gündüz çalışarak bu hizmet yarışını daha da ileriye götürmeni mücadelesini vereceğiz. Malum önceki büyüklerimiz ciddi manada seviyeyi yükselttiler. Bayrağı çok üst taraflarına diktiler. Biz o bayrağı daha yukarılara nasıl taşırız bunun hesabında olacağız ama hasbi olacağız, harbi olacağız, samimi olacağız. Bundan herkesin emin olmasını talep ederiz” dedi.

BELEDİYE BAŞKANLARINA TEŞŞEKÜR ETTİ

Eski belediye başkanlarına ve görevdeki belediye başkanlarına teşekkür eden Bilgin, “Körfez’e hizmet eden başta Yunus Pehlivan başkanımıza, İsmail Baran başkanımıza, halihazırda hizmetine devam eden Şener Söğüt başkanımıza, hali hazırda görevine devam etmekte olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve Körfez’de emeği çok olan önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.