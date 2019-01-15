Kıranspor’dan karma dövüşte 3 madalya

İstanbul’da yapılan MMA Kulüpler Türkiye Şampiyonası’nda ilimizi temsil eden Kıranspor, bir ikincilik, iki üçüncülükle başarıya ulaştı ve seçmelere katılmaya hak kazandı
ÇALIŞMALAR RECEP TOPALOĞLU’NDA SÜRÜYOR…
Ülkemizde 2003 yılında kurulan Mix Mars Art (MMA) Karma Dövüş Sanatları Federasyonu’na paralel olarak ilimizde örgütlenen Ersoy Kıran önderliğinde kurulan Kıran Spor Kulübü, dereceler almaya başladı. Çalışmalarını Yahyakaptan’da bulunan 5 bin kişilik Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda sürdüren takım, İstanbul’da yapılan Kulüpler Kupası’nda 3 madalya birden kazanarak, çalışmalarını meyvesini almaya başladı.
ANTALYA’DA MÜCADELE EDECEKLER…
İstanbul’daki şampiyonada, 95 kilo Elit MMA’da Burak Aslan ikinci olurken, 85 kiloda Rami Mehmedov (Azeri asıllı), 80 kilo gençlerde Hakan Sarmusak üçüncü oldu. Bu sporcular, şubat ayında Antalya’da yapılacak olan kemer elemelerine katılmaya hak kazandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz