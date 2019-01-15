Ayşe Dudu Karatay Dünya şampiyonası yolcusu

Ayşe Dudu Karatay 9-10 Ocak tarihlerinde Ankara’da yapılan Paralimpik Türkiye Taekwondo Şampiyonası’ndan birinci olarak dönüp, Dünya Şampiyonası biletini kaptı. K42+58 kiloda mücadele eden Karatay, zorlu mücadelelerden başarıyla çıkarak Türkiye Şampiyonu oldu.

SIRADA DÜNYA ŞAMPİYONASI VAR

Karatay,Türkiye Şampiyonası’ndaki aldığı başarıyla 5-6 Şubat'ta, Antalya düzenlenecek olan 8.Dünya Paralimpik Taekwondo Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazandı.