Ayşe Dudu Karatay Dünya şampiyonası yolcusu

Ayşe Dudu Karatay 9-10 Ocak tarihlerinde Ankara’da yapılan Paralimpik Türkiye Taekwondo Şampiyonası’ndan birinci olarak dönüp, Dünya Şampiyonası biletini kaptı. K42+58 kiloda mücadele eden Karatay, zorlu mücadelelerden başarıyla çıkarak Türkiye Şampiyonu oldu.
SIRADA DÜNYA ŞAMPİYONASI VAR
Karatay,Türkiye Şampiyonası’ndaki aldığı başarıyla 5-6 Şubat'ta, Antalya düzenlenecek olan 8.Dünya Paralimpik Taekwondo Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz