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Miniklerin hayatı buz üzerinde değişti

Kartepe Belediyespor Kulübü, bünyesinde, 14 dalda, 1000’e yakın lisanslı sporcu bulunduruyor. Geçen yıl kurulan Buz Hokeyi Takımı Kartepeli miniklerin büyük beğenisini kazandı

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Buz hokeyinin Kartepe’deki serüveni geçtiğimiz yıl Kartepe Belediyespor Kulübü Minik Kategorisi Buz Hokeyi Takımının kurulmasıyla başladı. Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü’nün, spora erişimi kısıtlı çocuklara yönelik gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü üyelerinden oluşturularak kurulan takım, antrenmanlarına hızla devam ediyor.

BUZ HOKEYİ FARKLI BİR DÜNYA… 

Minikler kategorisinde Buz Hokeyi Minikler Türkiye Şampiyonası’na hazırlanan buz pateni sporcuları, Kartepe’ye bir şampiyonluk getirmeyi hedefliyor. Kartepeli minik buz hokeyi sporcuları çok heyecanlı olduklarını, hayatlarında ilk defa böyle bir heyecanı yaşayacaklarını dile getirirken, sporculardan Eren Balcı “Buzda kaymayı öğrendikten sonra, çok büyük bir özgürlük duygusu hissettim, sonra takıma katılınca daha da eğlenceli hale geldi" dedi. Kuzey Çapoğlu ise “Buz hokeyi farklı bir dünya, piste çıktığımda her şeyi unutuyorum ve kazanmaya odaklanıyorum” dedi. Buz hokeyini tüm sporseverlere tavsiye eden Kartepeli minikler, hayallerinin A takımına yükselerek, milli takımda forma giymek olduğunu dile getirdi.

VELİLER DE MEMNUN…

Çocuklarının sporla erken yaşta tanışarak sağlıklı, özgüvenli ve faydalı bir birey olacağını belirten velilerde, sporun çocuklarının hayatlarını disipline ettiğini dile getirdi. Veliler, çocuklara yönelik gerçekleştirilen spor ile ilgili çalışmalardan çok memnun kaldıklarını belirterek, çocuklarının buz hokeyi ile tanışmasına vesile olan, Kartepe Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

Bugün 13:54 TSİ - Spor

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