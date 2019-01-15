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Vali Hüseyin Aksoy, şampiyonları onurlandırdı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde ilimizde eğitim hizmeti veren okulların katıldığı okullar arası spor branşlarında, Türkiye ve Dünya derecesi elde eden ilimiz okullarını, sporcularını, antrenörlerini, beden eğitimi öğretmenlerini ve okul müdürlerini onurlandırdı.

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Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde ilimizde eğitim hizmeti veren okulların katıldığı okullar arası spor branşlarında, Türkiye ve Dünya derecesi elde eden ilimiz okullarını, sporcularını, antrenörlerini, beden eğitimi öğretmenlerini ve okul müdürlerini onurlandırdı. Türkiye’de ilk kez böylesi bir organizasyon düzenlenirken Vali Aksoy bu anlamda bir ilki gerçekleştirdi. 

EN KÜÇÜK BİR HATA OLMADI

Vali Aksoy, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İlçe Milli Eğitim müdürleri, okul sporları şubesi ve okul sporları ilçe tertip kurullarına da teşekkür belgesi sundu. Yıl boyunca çalışmalarının karşılığını alan okul sporları şubesi, bu organizasyonda da en küçük bir hataya izin vermedi.

TAKDİR EDİLMESİ GEREKEN KONU

Günün belki de en takdir edilmesi gereken konusu, İsrail’de Dünya ikincisi olan Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi’nin beklenmesiydi. İlk planda organizasyon sabah 10.00’da düzenlenecekti. Ancak Eskişehir’de Okullar Arası Türkiye Futsal Türkiye yarı finallerine kalan Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi’nin, bu kentten dönmesi beklendi ve dev buluşma saat 15.30’da başladı. Erdem ÖVÜÇ

Bugün 13:55 TSİ - Spor

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