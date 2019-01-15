İkinci yarı daha hararetli geçecek

Sezonun ilk yarısını 33 puanla Bayburt’un ardından ikinci sırada tamamlayan Kocaelispor’un ikinci yarıdaki maçları çok daha hararetli geçecek

9 İÇ SAHA 8 DIŞ SAHA MAÇI VAR

Yeşil Siyahlılar verimli bir Antalya kampını geride bıraktı ve 20 Ocak’taki Fatsa Belediyespor maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Mevcut kadro ile yoluna devam edecek olan Kocaelispor’da ikinci yarıda 9 iç saha maçına çıkacak. Bu maçların 9’u pazar, sadece Antalya Serik Belediyespor maçı çarşamba günü oynanacak.

KOCAELİ’DE MAÇLAR BELİRLEYİCİ OLUR

Rakiplerin hemen hemen hepsinin devre arasında eksik bölgelerini toparladığı görülürken, Yeşil Siyahlı futbolcular hem bu duruma, hem de kent içindeki başkanlık makam sorgulamalarını umursamıyor. Antalya kampında daha da kenetlendiği görülen Yeşil Siyahlılar sadece saha içini düşünüyor. Kocaelispor’da öncelikli hedef Bayburt’u yakalamak ve özellikle de iç saha maçlarında fire vermemek.

MANEVİ KIRILMALAR YAŞANMAMALI

Kocaelispor’da camianın da dikkat etmesi gereken hususlardan birisi de manevi olarak çabuk kırılmamak. Genel kamuoyu 2-3 maçta yaşanabilecek olası olumsuz skorların ardından kentteki enerjinin azalmasının en başta Kocaelispor’a zarar vereceğinde birleşiyor ve özellikle “Transfer” konusu nedeni ile, kulübün futbolcuların baskı altına alınmaması için gereken iyi niyetin gösterilmesi gerektiğine inanılıyor. Erdem ÖVÜÇ