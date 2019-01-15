Kocaelispor’un başarılı futbolcularından Burak Süleyman ticarete atılıyor. Genç solak Başiskele yolu üzerinde yer alan iş yerinin açılışını yapmayı planlıyor. “Muhteşem” adını verdiği mekan kebap, pide ve lahmacun üzerine olacak. Açılışın cuma günü olma ihtimali var. Açılış tarihi henüz netlik kazanmadı.
Bugün 13:58 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:59 TSİ
“Muhteşem” açılıyoooor!
Kocaelispor’un başarılı futbolcularından Burak Süleyman ticarete atılıyor.
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Bugün 13:58 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz