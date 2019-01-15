“Muhteşem” açılıyoooor!

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Kocaelispor’un başarılı futbolcularından Burak Süleyman ticarete atılıyor. Genç solak Başiskele yolu üzerinde yer alan iş yerinin açılışını yapmayı planlıyor. “Muhteşem” adını verdiği mekan kebap, pide ve lahmacun üzerine olacak. Açılışın cuma günü olma ihtimali var. Açılış tarihi henüz netlik kazanmadı.