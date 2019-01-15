Güner: İkinci yarı bizden korksunlar

Gölcükspor’un başarılı stoperi Erdem Korkmaz Güner, gazetemize iddialı açıklamalar yaptı. Erdem sezonun ikinci yarısında çok farklı bir Gölcükspor izlettireceklerinin altını çizdi ve şu şekilde konuştu: Sezonun ilk yarısında takım savunmasını iyi yapan ancak skor üretmekte zorlanan bir takımdık. Zaten attığımız ve yediğimiz gollerden bunu anlamak mümkün.
GÜÇLENDİK
Sezonun ilk yarısında ileri top tutmakta güçlük çekiyor, rakibin hızlı ataklarına ilk hamleleri yaparken istediğimiz verimi elde edemiyorduk. Bitirici bölgedeki sorunlar da başımızı ağrıtmadı değil. Ancak yönetimimiz devre arasında önemli isimleri kadromuza kattı ve ofans hattımız hayli canlandı. Gölcükspor’da eksik olan şey goldü. Ömer, Sedat ve Uğur gibi isimler bu anlamda bize önemli katkılar sağlayacak. Şunu net bir şekilde ifade edeyim ki, rakiplerimiz ikinci yarıda bizden korksun!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz