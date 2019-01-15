Süper Amatör Futbol Ligi Play-Off grubu takımlarından İlimtepe Futbol Kulübü, iki önemli transfere imza attı. Kocaelispor alt yapısında da forma giyen etkili forvet Cem Erdem ile son olarak Suadiyespor’da forma giyen sağ kanat oyuncusu Mustafa Kaya, Körfez temsilcisi ile anlaştı. Cem Erdem, Derbent ile oynanan ve 4-2 kazanılan maçta forma giymiş 1 de gol atmıştı.
Bugün 13:59 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:02 TSİ
Cem Erdem ve Mustafa Kaya İlimtepe’de
Süper Amatör Futbol Ligi Play-Off grubu takımlarından İlimtepe Futbol Kulübü, iki önemli transfere imza attı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz