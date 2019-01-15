Güneş’in futbolcuları kapış kapış

Süper Amatör Lig A Grubu’nda Play-Off’u son anda kaçıran Kocaeli Güneşspor’da futbolculara birçok kulüp talipti. Yeşil Siyahlıların forvetleri Hakan ve Bedirhan ile orta saha oyuncusu Numan, Derbent’e transfer oldu.

HENDEK AKOVASPOR ALDI

Sağ kanat oyuncusu Okan, stoper Adem ve orta saha oyuncusu Engin, Sakarya Süper Amatör Lig takımlarından Hendek Akovaspor’a transfer oldu. Öte yandan eski Kocaelisporlu futbolcular Emre Önen, Melih, Birkan ve Mustafa Ertuğ’un formasını giydiği Arifiye Doğanspor ise başarılı stoper ve bu sezonun en formda futbolcuları arasında gösterilen stoper Mustafa Çelik’i renklerine bağlamayı düşünüyor.