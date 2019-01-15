Sakarya Süper Amatör Lig takımlarından Hendek Akovaspor kadrosuna ilimizden iki futbolcuyu daha transfer etti. Bu sezonu Bekirderespor’da geçiren Turgut İşeri ile Diliskelesispor’dan ön libero Bilal Tahtalı, Sakarya ekibi ile anlaştı. Bilal Belediye Derince ve Derince Birlikspor’da da forma giymişti. İki futbolcu da Sakarya ekibi ile ilk maçlarına çıktı.
Bugün 14:01 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:03 TSİ
Turgut İşeri ve Bilal Hendek’te
Sakarya Süper Amatör Lig takımlarından Hendek Akovaspor kadrosuna ilimizden iki futbolcuyu daha transfer etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz