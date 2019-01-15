Turgut İşeri ve Bilal Hendek’te

Sakarya Süper Amatör Lig takımlarından Hendek Akovaspor kadrosuna ilimizden iki futbolcuyu daha transfer etti. Bu sezonu Bekirderespor’da geçiren Turgut İşeri ile Diliskelesispor’dan ön libero Bilal Tahtalı, Sakarya ekibi ile anlaştı. Bilal Belediye Derince ve Derince Birlikspor’da da forma giymişti. İki futbolcu da Sakarya ekibi ile ilk maçlarına çıktı.