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Prof.Dr. İmamoğlu, öğrencilere bilgi verdi

Başiskele Anadolu İmam Hatip Lisesi, “Kariyer Günleri”nin ikincisinde Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarından Prof. Dr. Vahit İmamoğlu’nu ağırladı.

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Başiskele Anadolu İmam Hatip Lisesi, “Kariyer Günleri”nin ikincisinde Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarından Prof. Dr. Vahit İmamoğlu’nu ağırladı. Felsefe ve Din Bilimleri Uzmanı olan İmamoğlu özellikle Din Psikolojisi ve Ergen Dindarlığı, Kişilik ve Gelişim Psikolojisi konularında ilgi çekici paylaşımlarda bulundu. Başiskele Kaymakamlığı Konferans Salonu’nda BAİHL Tarih Öğretmeni Süleyman Pekin’in takdim konuşmasıyla başlayan etkinliğe Okul Müdürü Bekir Çiftçi ile ders öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

KALEM VE KİTAP HEDİYE

İlahiyat Fakültelerinin iş alanlarıyla ilgili açıklayıcı bilgiler vererek sunumuna başlayan Prof. Vahit İmamoğlu; artık İmam Hatip Lisesi mezunu olmanın imamlık görevi için yeterli olmadığını, lisans mezunu olma gerekliliğini vurguladı.  Program sonunda ise Başiskele Anadolu İmam Hatip Müdürü Bekir Çiftçi, etkinlik anısına Prof. İmamoğlu’na kalem ve kitaplar hediye ederek okul adına teşekkürlerini sundu. Sonrasında ise öğrenciler Vahit İmamoğlu Hoca’yla hem fotoğraf çektirmek hem de bol bol sohbet yapma imkanı buldular.

Bugün 14:07 TSİ - Eğitim

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