Deney şenliği

Özel Gebze Hisar Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri gelenekselleşen deney şenliğinde heyecanlı dakikalar yaşadılar. Geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızın erken yaşlarda keşfedilmesi ve var olan yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla okulumuzda düzenlenen bilim şenliğinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Öğrenciler, Fizik öğretmeni Şenay Duran ve Kimya öğretmeni Ramazan Karabulut eşliğinde, derslerde edindikleri bilgiler ışığında kimyasal tepkime, ses bombası, çılgın köpük ve patlayan metal deneyi yaptılar. Zaman zaman okul müdürü Musa Karaca ve öğretmenlerinde deneylere katıldığı şenlik birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.