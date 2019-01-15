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Gölcük'te yeni doğan yoğun bakım ünitesi kuruldu

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde yeni doğan yoğun bakım ünitesini kuruldu.

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Başhekim Yüksel Pehlevan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 yataklı yeni doğan yoğun bakım ünitesinin hizmete hazır hale geldiğini belirterek, izolasyon odasıyla beraber toplam 6 kuvöz olacağını kaydetti. Üniteye yeni atanan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının başlamasıyla hizmet verilmeye başlanacağını anlatan Pehlevan, "Bunun yanında hastaneye bir kadın doğum uzmanı ataması yapılmış olup göreve başlaması beklenmektedir.

UZMAN KADROSU

Diğer yandan iller arası burada da bir iç hastalıklar uzmanı bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, bir kadın doğum uzmanı bir anestezi uzmanı kadrosu açılmış olup böylece hastanemizin doktor eksiği büyük ölçüde kalmayacaktır. Ayrıca oldukça yoğun olan acil servis hizmetleri içinde kurum içi iller arası atamada bir acil tıp uzmanı ve bir pratisyen hekim kadrosu açılmıştır." diye konuştu.

Bugün 14:09 TSİ - Sağlık

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