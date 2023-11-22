Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Çayırova ve Başiskele ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 74 gram sentetik kannabinoid, 2 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve 2 bin 735 TL bulundu. Malzemelere el koyulurken şüpheliler de gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden 3'ü hakkında TCK 191 maddesinden işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Savcı karşısına çıkarılan D.A., B.A. ve G.Ö. serbest bırakılırken T.Ü ile E.Ö. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Asayiş
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 8 kişi yakalandı
Kocaeli'de uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, 1 kilo 76 gram uyuşturucu ele geçirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.