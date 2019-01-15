Gazetemiz tarafından düzenlenen Doruktakiler 2018 değerlendirmelerinde “Hayat Boyu Başarı” ödülüne layık görülen çocuk doktoru Zeyyat Parman, 1959 yılından itibaren ilimizde alanında verdiği hizmet dönemini gazetemizle paylaştı. Tam 60 yıl boyunca çocukların sağlığı ile uğraşan Parman, geçen sürede İzmit’in en tanınmış simalarından biri haline geldi.

“İZMİT’İ BIRAKMAM”

Eşi Nezahat Parman ile birlikte yıllarca bu kente hizmet eden çiftin üç oğlu ve bir torunu var. Üç oğlunun ikisi de kendisi gibi doktorluğu seçerken Parman’ın babası da doktormuş. İzmit ise Parman çiftinin adeta aşkı gibi… Fakat denizi ve temiz havayı sevdikleri için yaz dönemlerini Hereke’de geçiriyorlar. Ancak Zeyyat Parman, “Emekli olsam da İzmit'i bırakmam” diyecek kadar kent sevdalısı…

Çocuk doktoru olmayı neden seçtiniz?

Tıpta iki tip branşlaşma vardır. Bunlar dahili ve cerrahidir Benim cerrahi branşlara hiçbir zaman ilgim olmamıştı. Öğrenciyken dahi tatillerimde en yakın hastaneye gidip hocalarımızdan rica ederek bir şeyler öğrenelim diye onların yanında olurduk.

Uzman olduğumuz zaman çocukların bütün hastalıklarına bakardık. Sonradan branşlaşma oldu.

Bu mesleği ‘iyi ki yapmışım’ dediğiniz bir anınız var mı?

Bir dönem Kocaeli’nin sayılı çocuk doktorlarında olduğum için sokakta mutlaka tanınıyorum. Anıdan ziyade yolda yürürken mutlaka elimde büyümüş çocuklarla, hatta onların çocuklarıyla karşılaşıyorum. Bu benim için çok anlamlı. Yürüyüş yolunda muhakkak bir iki kişiye rastlarım. Ya onu ya çevresinden birine mutlaka bakmışımdır. İzmit ufak bir muhit olduğu için beni tanıyan insanlar çok fazla. Onlar beni ben de onları sevdim. Onların sevgisi olmasaydı burada kalamazdım. İyi ki İzmit’e gelmişim. İzmit’te birçok kişinin hayatına dokundum. Bu ilçeye bunca yıl hizmet etmek beni memnun ediyor. Çocuklarımız da burada doğdu. Onların memleketi burası. Emekli de olsam İzmit’i bırakmam.

2019’un ilk günü önlüğünüzü çıkarıp emekliliğin tadını çıkaracağınızı söylemiştiniz. Nasıl gidiyor emeklilik, var mı bir planınız?

Aslında daha pek bir şey anlayamadım. İstanbul’daki çocuklarım ve torunumla bol bol vakit geçirmeyi düşünüyorum. Arkadaşlarımızla daha sık vakit geçireceğimiz bir hayat bizi bekliyor. Bir yerde bırakmanın vakti gelmişti...

Eşinizle nasıl tanıştınız?

Nezahat hanım, İstanbul Tıp Fakültesi’nden sınıf arkadaşımdı. Şişli Çocuk Hastanesi’nde ihtisas yapıyorduk. O dönem evlendik. İlk tayinim İzmit’e çıktı.

Kocaeli’de mesleğinizde tam 60 yıl geçirdiniz… Kocaeli’nin çocuklarına adanmış bir hayatınız olmuş diyebilir miyiz?

Mesleğimi hep Kocaeli’de yaptım. İzmit Belediyesi’nin bir çocuk uzmanlığı kadrosu vardı. Tayinler de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyordu. Belediye binasında göreve başladım. Hatta enteresan da bir adı vardı; İzmit Belediyesi Süt Çocuğu Muayene ve Müşamere Evi Tabibi… Bu teşkilat o zamanlarda sağlık ocaklarının görevlerini yapıyordu. Çocukların gelişiminin takibi, aşıları gibi sorumlulukları vardı.

13 yıl boyunca orada çalıştım. Daha sonrasında Seka Kreşi'nde 20 küsur yataklı çocuk servisinde çalışmaya başladım. Burası daha çok hastaneye benziyordu. Belediyede poliklinik yaparken Seka Kreşi’nde daha çok hastane havası aldım. 79 yılında emekli oldum. Bunların dışında bir yandan eşim Nezahat hanım ile birlikte bir muayenehanemiz de vardı. 40 yıl eşimle birlikte çalıştık. O emekli olmaya karar verdikten sonra bir 20 yıl daha ben tek başıma çalıştım. 60'ta artık tamam dedim.

Doktor olarak ne kadar yoğun çalıştığınızı biliyoruz. Doktorluk dışında sizi motive eden hobileriniz var mı?

En büyük hobimiz seyahatimiz oldu. Çocuklarımızı da alıp 10 yıl boyunca Türkiye’yi 10 bölgeye ayırıp her fırsatta gezdik. Sonrasında da yurt dışı gezilerine başladık. 5 defa otomobille birlikte çocuklarımızla İskandinavya’ya kadar gittik. Londra’ya bile otomobille gitmişliğim var. Her yıl en az 3-4 haftalık seyahatler yaptık. Çocuklar büyüyünce de eşimle turlara katılmaya başladık. Turlar sayesinde birçok insan tanıdık ve toplam 109 ülkeyi gezdik. Son zamanlardaysa gemi seyahatlerini tercih ediyoruz. Oteller arası valiz taşıması olmadığı için gemi seyahatlerinde gezinin sonuna kadar evdeymiş gibi vakit geçiriyoruz. Hatta son seyahatimizi eylülde yaptık. Onun dışında da fotoğraf ve video çekmeye meraklıyım. Bütün gezilerimizi tek tek albümleyip arşivlemeyi çok severim. Fotoğraflara ve videolarıma gezdiğimiz yerlerden topladığım bilgileri mutlaka eklerim. Yaptığım gezilerde çektiğim fotoğraflarda 80'den fazla albüm biriktirmişim.

Peki ya doktor olmasaydınız…

Doktor olmasaydım yine de doktor oldurdum. Babam da doktordu benim. Daha ilkokuldayken bana “Doktor Bey” derlerdi. Daha çocukken babama mı özendim bilemiyorum, ama çocukluktan itibaren doktor olmak istemiştim ve çok şükür hayatımı buna adadım.

Çocuklarımın ikisi benim gibi doktor oldu. Onlar da benim babamı izlediğim zamanlar gibi beni izlediler sanırım. Biri tıp doktoru oldu biri diş hekimi, diğeriyse metin yazarlığı yapıyor. Hepsi işinde çok başarılı. Geçenlerde diş hekimi olan oğlum Sedat’a dişimi yaptırdım, gayet başarılıydı…

Hekimlik bize babadan miras kaldı. Babam bana ve iki ağabeyime, “Zor meslek, ben karışmam. İstiyorsanız doktor olun” derdi. Ağabeylerim doktor olmak istemedi. Babamın mirası bana kaldı. Babam da benim gibi dahiliyeciydi. Tek torunum var. O ise sahne sanatlarıyla ilgilendi. Darısı torunumun çocuğuna...

Kocaeli’ye yıllarınızı vermişsiniz... Burada en çok nereyi seviyorsunuz?

En çok Körfez’i seviyorum doğrusu. Hereke’de yazlığımız var. Yazlarımızı orada geçirmeyi seviyoruz. Malum, İzmit’in havası biraz kirli… Denizi ve temiz havayı seviyoruz bu yüzden Hereke’deki yazlığımızda bahçemizle ilgilenerek vakit geçirmekten keyif alıyorum. Emekliliğimle birlikte oraya daha çok vakit ayıracağız gibi gözüküyor. Emekli olsam da İzmit'i bırakmam... Röportaj: Ekin EKEN