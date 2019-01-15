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İki kadın aday seçime seviye getirecektir

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü haftalık olağan basın açıklamasında, “İki kadın adayın olması siyasete seviye getirecektir. İki hanım da tecrübeli. Çatışmaya değil de uzlaşmaya dayalı bir yarış olacaktır“ dedi.

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MHP İl Başkanı Aydın Ünlü partisinin il binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasında kent ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Ünlü saha programları hakkında açıklamalarda bulunarak partisine yönelik yapılan eleştirilere de yanıt verdi.

“İSTİŞARE PROGRAMLARI BAŞLIYOR”

Ünlü basın açıklamasında, “Geçtiğimiz cumartesi günü Cumhur İttifakı’nın adayları açıklandı. AK Parti’nin adaylarına oy vereceğiz. Meclis seçiminde de kendi adaylarımız için oy isteyeceğiz. Mhp İstişare Programlarına başlıyor. 4 günde 12 program yapacağız. Salı günü Darıca, Çayırova, Gebze toplantılarımız yapılacak. Perşembe günü Gölcük, Karamürse, Başiskele, Cuma günü Kandıra, Kartepe, İzmit, cumartesi günü de Dilovası, Körfez ve Derince istişare programlarımızı yapacağız.  20 Ocak Pazar günü Kartepe’de bulunan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde  “2023 Lider Ülke Türkiye Vizyonu ve Cumhur İttifakı” konulu, büyük bir katılımla bir toplantı programı yapacağız. Saha programlarımız, ESG programlarımıza başlayacağız. Aday adaylarıyla bir araya geleceğiz” dedi. 

“ZİLLET İTTİFAKI KAZANAMAYACAK”

“Olayın ciddiyetini tüm dava arkadaşlarımıza anlatacağız” diyen Ünlü, “ Hiçbir üyemiz ama, fakat, lakin demeden Cumhur İttiffakı’na inanacak ve elinden geleni yapacak. Zillet ittifakı Kocaeli’de hiçbir belediyeyi kazanamayacak. Yine 13-0 olacak. 11 buçuk olan oy oranımızı yüzde 25 oranına çıkarmak için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu. 

“İKİ KADIN ADAY SEVİYE GETİRECEK”

İzmit’te AKP ve CHP’nin kadın adaylarla yarışmasına dair fikirlerini açıklayan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “İki kadın adayın olması siyasete seviye getirecektir. Birileri çatışma bekliyor. Ben daha sıcak bir şeffaf atmosferi olacağını düşünüyorum. İki hanım da tecrübeli. Çatışmaya değil de uzlaşmaya dayalı bir yarış olacaktır. Biz Sibel hanımın kazanması için çalışmamızı yapacağız” değerlendirmesinde bulundu. 

“PAZARLIK PAZARDA YAPILIR”

Aydın Ünlü partisine yönelik yapılan eleştirilere de yanıt vererek “Bizim oy verdiğimiz insanlar bizi yönetecekse biz de demek ki yönetimin ortağıyız. Bunu herkes böyle bilsin. Onun için meclis üyelikleri anlam ifade etmektedir. Hatırı sayılır bir meclis üyesi çıkmalı ki dediklerimin altı dolsun. Zaten MHP olarak kilit parti konumundayız. Bu bir gerçektir. MHP’nin adayı olmadı, aday adayımız oldu. Aday adaylıklarımız AK Parti’nin adaylarını açıklamasının ardından sona ermiştir. Samimi duygularla yapılan eleştirilere açığız. Pazarlık pazarda yapılır. Orada da her şey alınır her şey satılır. MHP bir kadro hareketidir. Devlette ve belediyelerde kadrolaşmış bir MHP olacaktır” ifadelerini kullandı. Selin BECER

Bugün 14:25 TSİ - Siyaset

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Yorumlar

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Bozkurt . Asena - Benim oyumu bu tarihten itibaren sen yönlendiremezsin. Ben ve sülalem ALLAHA ÇOK ŞÜKÜRLER OLSUNKİ ÜLKÜCÜYÜZ.. AMA şunu bilinki ÜLKÜCÜLERE hakaret edene vermeyiz.. Yine ÜLKÜCÜ adaylara vereceğiz.. Serdar bey gerçek ülkücü. Sonra Şanbaz başkanla daha önce MHPDE mücadele ettik güler yüzlü insancıl dürüst biri oylarımızı şanbaz başkana. Adayıda Ülkücü.

Yanıtla . 0Beğen 15 Ocak 15:40
01

Bozkurt . Asena - Benim oyumu bu tarihten itibaren sen yönlendiremezsin. Ben ve sülalem ALLAHA ÇOK ŞÜKÜRLER OLSUNKİ ÜLKÜCÜYÜZ.. AMA şunu bilinki ÜLKÜCÜLERE hakaret edene vermeyiz.. Yine ÜLKÜCÜ adaylara vereceğiz.. Serdar bey gerçek ülkücü. Sonra Şanbaz başkanla daha önce MHPDE mücadele ettik güler yüzlü insancıl dürüst biri oylarımızı şanbaz başkana. Adayıda Ülkücü. G

Yanıtla . 0Beğen 15 Ocak 14:40

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