Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan M.Ç. (37), "Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan M.T. (25) ile aynı suçtan 14 yıl 2 ay 6 gün hapis cezasıyla aranan T.K. (21) düzenlenen operasyonla bugün yakalandı. İfadeleri alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Asayiş
Hapis cezasıyla aranan 3 şüpheli operasyonla yakalandı
Kocaeli'de farklı suçlardan hapis cezasıyla aranan 3 şahıs yapılan operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.