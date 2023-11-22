Hapis cezasıyla aranan 3 şüpheli operasyonla yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan M.Ç. (37), "Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan M.T. (25) ile aynı suçtan 14 yıl 2 ay 6 gün hapis cezasıyla aranan T.K. (21) düzenlenen operasyonla bugün yakalandı. İfadeleri alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.