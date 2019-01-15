16 yaşındaki Ali hayata tutunamadı

Körfez Hacı Osman Mahallesi'nde oturan Emin Allahverdi'nin 3 çocuğundan biri olan Ali Allahverdi, dün akşam rahatsızlandı. Ambulansla Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Allahverdi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Doğuştan beyninin bir bölümü görev yapmayan, yatağa bağlı yaşayan Ali Allahverdi'nin ölümü ailesini üzüntüye boğarken, cenazesi bugün toprağa verilecek.