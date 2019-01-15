Körfez Hacı Osman Mahallesi'nde oturan Emin Allahverdi'nin 3 çocuğundan biri olan Ali Allahverdi, dün akşam rahatsızlandı. Ambulansla Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Allahverdi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Doğuştan beyninin bir bölümü görev yapmayan, yatağa bağlı yaşayan Ali Allahverdi'nin ölümü ailesini üzüntüye boğarken, cenazesi bugün toprağa verilecek.
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16 yaşındaki Ali hayata tutunamadı
Körfez ilçesinde, doğuştan beyninin bir bölümünün görev yapmaması nedeniyle yatağa bağlı yaşayan 16 yaşındaki Ali Allahverdi, yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz