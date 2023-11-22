Ev hanımlarına emeklilik şansı geliyor! Bakan'dan ev hanımlarına sigorta açıklaması

Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesiyle ilgili geldi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. AKP seçim beyannamesinde yer alan ev hanımlarına emeklilikle ilgili gelen açıklama sonrası detaylar netleşmeye başladı. Peki, ev hanımlarına emeklilik desteği düzenlemesi ne zaman verilecek? İşte merak edilen detaylar...
SEÇİM BEYANNAMESİNDE EV HANIMLARINA EMEKLİLİK VADDİ
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri öncesinde AKP'nin, kamuoyuyla paylaştığı seçim beyannamesinde ev hanımlarının emekliliğine ilişkin "Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında, ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak, her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağlanacak, yeni evlilikler teşvik edilecektir. Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız." ifadeleri yer almıştı.
BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA: 5 YIL İÇERİSİNDE!
Ev hanımlarına emeklilikle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan şu açıklama geldi:
İnşallah 5 yıllık dönem içerisinde ev kadınlarına bu iyileştirmeyi yapacağız. İsteğe bağlı sigortalı kapsamında üçte birlik prim desteğini devletimiz ödeyecek.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?
Ev hanımlarına emeklilik programıyla ilgili Bakan Işıkhan'dan müjdeli açıklama gelsede başvuru tarihi ve şartları henüz kesinlik kazanmadı.
Kaynak: habertürk
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Corç Vaşinktın - Ulan ondan bile pirim alma peşindesiniz . Uçan kuşu vergiye bağladınız
Ger 14 - 5 YİL İCİNDE DİYORSUN.BİRAZ DA OLSA HİCMİ UTANMA DUYGUNUZ YOK.2028 SECİM VAADİ GİBİ.ALLAH GERCEKTEN BELANİZİ VERSİN.
Ali y - Hayatınız yalan olmuş
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.