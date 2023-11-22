Ev hanımlarına emeklilik şansı geliyor! Bakan'dan ev hanımlarına sigorta açıklaması

Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesiyle ilgili geldi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. AKP seçim beyannamesinde yer alan ev hanımlarına emeklilikle ilgili gelen açıklama sonrası detaylar netleşmeye başladı. Peki, ev hanımlarına emeklilik desteği düzenlemesi ne zaman verilecek? İşte merak edilen detaylar...

SEÇİM BEYANNAMESİNDE EV HANIMLARINA EMEKLİLİK VADDİ

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri öncesinde AKP'nin, kamuoyuyla paylaştığı seçim beyannamesinde ev hanımlarının emekliliğine ilişkin "Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında, ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak, her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağlanacak, yeni evlilikler teşvik edilecektir. Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız." ifadeleri yer almıştı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA: 5 YIL İÇERİSİNDE!

Ev hanımlarına emeklilikle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan şu açıklama geldi:

İnşallah 5 yıllık dönem içerisinde ev kadınlarına bu iyileştirmeyi yapacağız. İsteğe bağlı sigortalı kapsamında üçte birlik prim desteğini devletimiz ödeyecek.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Ev hanımlarına emeklilik programıyla ilgili Bakan Işıkhan'dan müjdeli açıklama gelsede başvuru tarihi ve şartları henüz kesinlik kazanmadı.

Kaynak: habertürk