Temel Ofluoğlu, görevinden alındı!

CHP Kartepe İlçe Meclis üyeleri, İlçe Başkanı Şeref Kırmızı başkanlığında olağanüstü toplandı. Bugün ilçe binasında sabah 10.00 da gerçekleşen olağan üstü toplantıda Kartepe Belediye Meclis Üyesi aynı zamanda CHP’nin Gurup Başkanı olan Temel Ofluoğlu, meclis üyelerinin oy çokluğuyla aldığı karar doğrultusunda gurup sözcülüğü görevinden alındı.
DİSİPLİNE VERİLME KARARI ALINDI
Toplantıda aynı zamanda Temel Ofluoğlu’nun parti üyesi olmasına rağmen, parti tüzüğü ve etiğine uymaması nedeniyle Disiplin Kuruluna verilmesine karar verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz