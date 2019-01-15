3 aydan fazla süren ağrı hastalık habercisi!

Romatizmal hastalıklar, ağrı ve hareket bozuklarına yol açarak, hayatı olumsuz etkiliyor. 3 aydan fazla süren ağrıların hastalık olarak belirlendiğini ifade eden uzmanlar, erken teşhisin önemine dikkat çekiyor. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Aydın Ender Süzer, romatizmal hastalıklarda erken teşhisin önemini vurguladı.

Romatizma, hareket bozukluklarına yol açıyor

“Romatizma yaygın olarak; kaslar, iskeletler, eklemler ve bağ dokusunun ağrılı hastalıkları grubu olarak adlandırılmaktadır” diyen Aydın Ender Süzer, “Az görülenden, çok yaygın görülene kadar 100 adet hastalık, bu grupta yer alabilmektedir. Romatizma ağrıya yol açabildiği gibi, eklemlerde şişliklere ve hareket bozukluklarına da yol açabilmektedir” dedi.

Ağrının yaygınlığı ve süresi, önem taşıyor

Uzm. Dr. Aydın Ender Süzer, “Sık görülen romatizmal hastalıklar olarak osteoartrit dediğimiz kireçlenme hastalığını, fibromiyalji-fibromiyozit dediğimiz yumuşak doku romatizmasını, romatoid artriti vb. çok sayıda hastalık sayabiliriz” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu hastalıkları da tuttuğu eklem sayısı, eklemlerin simetrik olup olmayışı, eklemde bıraktığı bulgulara göre sınıflayabiliriz. Ne kadar yaygın olduğu ve süresi bizim açımızdan önemlidir ve bizim gözlemle gördüğümüz ve tıbbi olarak pozitif olarak gördüğümüz ısı artışı, kızarıklık gibi bulguların olup olmamasına bakarız.”

Ağrı 3 aydan fazla sürüyorsa, dikkat!

Romatizmal hastalıkların kişilere ağrı ile yansıdığını söyleyen Süzer, sözlerini şöyle tamamladı: “Ağrıdan biraz bahsetmek istersek, herhangi bir yerde elimizi bir iğneye batırırsak, ağrı hissederiz. Bu ağrı ilk anlamda, vücudumuz için belki de savunma mekanizmasıdır. Çünkü dışarıdan olan bir uyaranı algılamış oluruz. Ağrı baştan bir semptomdur; fakat 3 aydan fazla ağrı hissediyorsak, ağrı başlı başına bize bir hastalık olarak gelebilir. Ağrının mümkün olduğu kadar erken tedavi edilmesi, kronikleşmemesi bizim açımızdan daha önemlidir. Eklem ağrılarını da erken dönemde teşhis ve tedavi edersek, çok daha kolay ve eklemi koruyacak şekilde davranmış olabiliriz.”