Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:48 TSİ- Sağlık G: Bugün 14:50 TSİ

3 aydan fazla süren ağrı hastalık habercisi!

Romatizmal hastalıklar, ağrı ve hareket bozuklarına yol açarak, hayatı olumsuz etkiliyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Romatizmal hastalıklar, ağrı ve hareket bozuklarına yol açarak, hayatı olumsuz etkiliyor. 3 aydan fazla süren ağrıların hastalık olarak belirlendiğini ifade eden uzmanlar, erken teşhisin önemine dikkat çekiyor. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Aydın Ender Süzer, romatizmal hastalıklarda erken teşhisin önemini vurguladı.

Romatizma, hareket bozukluklarına yol açıyor

“Romatizma yaygın olarak; kaslar, iskeletler, eklemler ve bağ dokusunun ağrılı hastalıkları grubu olarak adlandırılmaktadır” diyen Aydın Ender Süzer, “Az görülenden, çok yaygın görülene kadar 100 adet hastalık, bu grupta yer alabilmektedir. Romatizma ağrıya yol açabildiği gibi, eklemlerde şişliklere ve hareket bozukluklarına da yol açabilmektedir” dedi.

Ağrının yaygınlığı ve süresi, önem taşıyor

Uzm. Dr. Aydın Ender Süzer, “Sık görülen romatizmal hastalıklar olarak osteoartrit dediğimiz kireçlenme hastalığını, fibromiyalji-fibromiyozit dediğimiz yumuşak doku romatizmasını, romatoid artriti vb. çok sayıda hastalık sayabiliriz” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu hastalıkları da tuttuğu eklem sayısı, eklemlerin simetrik olup olmayışı, eklemde bıraktığı bulgulara göre sınıflayabiliriz. Ne kadar yaygın olduğu ve süresi bizim açımızdan önemlidir ve bizim gözlemle gördüğümüz ve tıbbi olarak pozitif olarak gördüğümüz ısı artışı, kızarıklık gibi bulguların olup olmamasına bakarız.”

Ağrı 3 aydan fazla sürüyorsa, dikkat!

Romatizmal hastalıkların kişilere ağrı ile yansıdığını söyleyen Süzer, sözlerini şöyle tamamladı: “Ağrıdan biraz bahsetmek istersek, herhangi bir yerde elimizi bir iğneye batırırsak, ağrı hissederiz. Bu ağrı ilk anlamda, vücudumuz için belki de savunma mekanizmasıdır. Çünkü dışarıdan olan bir uyaranı algılamış oluruz. Ağrı baştan bir semptomdur; fakat 3 aydan fazla ağrı hissediyorsak, ağrı başlı başına bize bir hastalık olarak gelebilir. Ağrının mümkün olduğu kadar erken tedavi edilmesi, kronikleşmemesi bizim açımızdan daha önemlidir. Eklem ağrılarını da erken dönemde teşhis ve tedavi edersek, çok daha kolay ve eklemi koruyacak şekilde davranmış olabiliriz.”

Bugün 14:48 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Özel Kocaeli Hastanesi’nde yılın ilk "Suda doğumu" gerçekleşti mask
Özel Kocaeli Hastanesi’nde yılın ilk "Suda doğumu" gerçekleşti
Op. Dr. Levent Demirci yeni kliniğinde mask
Op. Dr. Levent Demirci yeni kliniğinde
Prof. Dr. Canan Karatay: Yemekten sonra çay içmeyin mask
Prof. Dr. Canan Karatay: Yemekten sonra çay içmeyin
Acil A (+) Pozitif kana ihtiyaç var! mask
Acil A (+) Pozitif kana ihtiyaç var!
Bu karışım hemoroidi ortadan kaldırıyor mask
Bu karışım hemoroidi ortadan kaldırıyor
Kocaeli Devlet Hastanesi, gazetecileri unutmadı mask
Kocaeli Devlet Hastanesi, gazetecileri unutmadı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
İşte AKP'nin adayları! mask
İşte AKP'nin adayları!
AKP Kartepe'de Kocaman'a tepki mask
AKP Kartepe'de Kocaman'a tepki
AKP'nin başkan adaylarını tanıyalım mask
AKP'nin başkan adaylarını tanıyalım
AKP'nin aday adayı Sibel Gönül'ü eleştirdi mask
AKP'nin aday adayı Sibel Gönül'ü eleştirdi
TÜPRAŞ üretime 90 gün ara verecek mask
TÜPRAŞ üretime 90 gün ara verecek
Güray Oruç'tan Sibel Gönül'e çok sert eleştiri! mask
Güray Oruç'tan Sibel Gönül'e çok sert eleştiri!

GALERİ

Akşener, Serdar Kaman'ı resmen açıkladı! mask
Akşener, Serdar Kaman'ı resmen açıkladı!
Hürriyet işçilere çay ikramını geleneksel hale getirdi mask
Hürriyet işçilere çay ikramını geleneksel hale getirdi
Doğanın İzdüşümleri sergisi açıldı mask
Doğanın İzdüşümleri sergisi açıldı
Nagihan Uludoğan öğrencileri 16 Ocak Basın Onur Gününü kutladı mask
Nagihan Uludoğan öğrencileri 16 Ocak Basın Onur Gününü kutladı
Zeybek, Bilecik adaylarını tanıttı mask
Zeybek, Bilecik adaylarını tanıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan komşuda mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan komşuda
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL