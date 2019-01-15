Okulların yarıyıl tatiline girmesine az bir süre kalmışken öğrencilerin bu 15 günlük tatili en keyifli nasıl geçireceğini Uzman Klinik Psikolog Reyhan Algül, 10 maddede anlattı. İşte sömestr tatilinde yapılacak 10 şey!

-Ev işlerini askıya alın, birlikte oynayın

-Haftada birkaç gün mutlaka dışarı çıkın

-Evde yarışlar düzenleyin

-Sevdiği arkadaşlarıyla buluşturun

-Bırakın canı da sıkılsın!

-Birlikte hayal kurun

-Çocuklara yönelik atölye etkinliklerine götürün

-Arkadaşlarıyla katılacağı etkinlik organize edin

-Hayal gücünüzü kullanın

-Güler yüzlü ve şefkatli olun…