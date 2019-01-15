Mutlu, çiçeği burnunda rakibini tebrik etti

Seçim dönemlerinde siyasetçilerin en aktif kullandığı iletişim ve propaganda mecralarının başında sosyal medya geliyor. Siyasetçilerin açıklama ve mesajları için aktif olarak kullandıkları sosyal medya mecralarında kendi aralarında atışmaları ve birbirlerini eleştirmeleri artık alışılagelmiş bir durum. Fakat Saadet Partisi Başkan Adayı Zafer Mutlu’nun dün akşam saatlerinde kendi sosyal medya hesabından yayınladığı tebrik mesajı okuyanların yüzünde hoş bir tebessüm bıraktı.

SİYASİ NEZAKET ÖRNEĞİ

Başiskele Belediyesi Başkanlığı için yarıştığı rakibini “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından partisinin Başiskele Belediye Başkan adayı olarak açıklanan sayın Yasin Özlü beyi tebrik ederim. Seviyeli bir yarış olacağına ve kazananın Başiskelemiz olacağına yürekten inanıyorum” ifadeleri ile tebrik eden Mutlu diğer adaylar için de örnek bir siyasi nezaket örneği gösterdi.

SİYASETİN ÖZLEDİĞİ TABLO

Zafer Mutlu’nun kişisel hesabından yaptığı paylaşıma ilgi gösteren takipçileri paylaşımdan duydukları mutlulukları ifade ederek “ İşte özlediğimiz yıllardır hasret kaldığımız siyaset anlayışı tebrik ediyorum, Zafer Bey sizi bu nezaketinizden dolayı tebrik ediyorum, siyasetin bir kavga, bir ayrışma olmadığını göstermiş oldunuz”, “Biz bu hoş sözleri rahmetli Erbakan’dan hatırlıyoruz, siyaset onlarla ayrı bir güzeldi, toprakları bol olsun”, “Siyasetin böyle insanlara ihtiyacı var, milleti kutuplaştırmayan birleştiren ifadeler bunlar” şeklinde yorumlar yaptılar.