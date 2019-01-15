“Türkiye’nin yeni rotası İzmit toplantısında çizildi”

Vali Hüseyin Aksoy, 16 Ocak Basın Onur Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Aksoy şunları söyledi; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmit’te düzenlediği ilk basın toplantısının yıldönümü olan 16 Ocak Basın Onur Günü’nüzü kutluyorum. Kurtuluş Savaşı kazanılmış, fakat henüz Cumhuriyet ilan edilmemişti. 16 Ocak 1923 tarihinde saat 21.30 da İzmit Kasrı-nda başlayan ve sabaha kadar süren bu toplantı, Erzurum ve Sivas Kongreleri kadar önemli bir toplantıdır. Kongrelerde; Milli Mücadeleye ilişkin kararlar alınmış, İzmit toplantısında ise Türkiye’nin yeni rotası çizilmiş ve Cumhuriyet’in temelleri atılmıştır.

CUMHURİYET REJİMİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu toplantıda; Kurtuluş Savaşı boyunca yazılarıyla, yaptıkları haberlerle Milli Mücadeleye büyük katkılar sunan gazeteci ve yazarlarla ülkemizin geleceğini konuşmuş, onların fikirlerini almış ve 29 Ekim’de ilan edilecek olan Cumhuriyet rejimi fikrinin halkla buluşmasını sağlamıştır. Ülke geleceğini doğrudan etkileyen böylesi bir toplantıya ev sahipliği yapmanın ve bu önemli görevin basın mensuplarına ilimizden verilmesi bizleri onurlandırmakta ve gururlandırmaktadır.

YEREL BASIN GÜÇLÜ

Bu onuru yaşayan ilk şehir olan Kocaeli, bugün yerel basının en güçlü ve etkili olduğu illerden biridir. Kocaeli basını, kamuoyunun doğru habere en kısa sürede ulaşması adına zor ama son derece önemli bu görevi başarı ile yerine getirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; kamu yönetimi ile milletimiz arasında köprü görevi üstlenen, demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin kökleşmesinde önemli bir yere sahip olan, ülkemizde ve ilimizde bu onurlu görevi başarı ile yürüten basınımızın tüm görevlilerine teşekkür ediyor, Basın Onur Gününüzü kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum.”