AKP'de 74 aday adaylığı başvurusu: İşte tüm isimler...

AKP'de 26 Kasım 2023 Pazar günü teşkilat temayülü yapılacak. Temayül yoklaması sonucunda en çok oy alan aday adayları belirlenecek. Kocaeli'de tüm ilçelerde toplam 74 aday adayı başvuru yaptı. Başvuru yapma zorunluluğu olmayan 12 belediye başkanıyla bu sayı 86 oluyor. İşte ilçe ilçe listeler:

KOCAELİ'DE BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLIĞI İÇİN BAŞVURU YAPAN İSİMLER ŞU ŞEKİLDE:

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 0

BAŞİSKELE: 0

GÖLCÜK

1. Çetin Seymen

KARTEPE

2. Bali Holat,

3. Murat Yıldız

DARICA

1. Ahmet Hakan Hocaoğlu

2. Ufuk Acay

İZMİT

1. Mehmet Uzun,

2. Muharrem Tutuş,

3. Talha Kös

GEBZE

1. Adnan Köşker,

2. Bünyamin Bülbül,

3. Celal Çelikbilek,

4. Kaşif Şahinkesen,

5. Mustafa Altay.

DERİNCE

1. Adnan Pala,

2. İbrahim Şirin,

3. Merve Karabayır,

4. Öztekin Kaşukçi,

5. Recep Kemal Akyürek.



KARAMÜRSEL

1. Adem Özgüneş,

2. Feyzi Utaş,

3. Mesut Çetinkaya,

4. Mücahit Aslan,

5. Orhan Kıvanç,

6. Sadi Özbağ,

7. Sait Mete.



KANDIRA

1. Ayhan Aydın,

2. Erkan Alkan,

3. Erol Ölmez,

4. Harun Öztaş,

5. Murat Batmaz,

6. Recep Yıldız,

7. Tuncay Akcan,

8. Yakup Karaaslan,

9. Yüksel Gürcan.



KÖRFEZ

1. Alim Erdemir,

2. Ferhat Selvi,

3. Halil Küçük,

4. Hayrettin Deniz,

5. Kürşat Bulut,

6. Mete Bilgin,

7. Muhammet Kurtulmuş,

8. Ömer Bektaş,

9. Sinan Barış Kaya.



ÇAYIROVA

1. Abdullah Yağcı,

2. Alim Baş,

3. Burak Fidan,

4. Ekrem Karahan,

5. Fevzi Mahmut Çelik,

6. İbrahim Sekmen,

7. Kenan Tuzcu,

8. Paşa Ali Elmalı,

9. Savaş Özdemir,

10. Servet Günay,

11. Talip Tolga Berber,

12. Yaşar Alkan,

13. Ziyaettin Akbaş.

DİLOVASI

1. Ali Toltar,

2. Aziz Yalçınkaya,

3. Cahit Ekdi,

4. Ekrem Sıtkı Meral,

5. Emre Sarıca,

6. Enver Yıldırım,

7. Ercan Güneş,

8. Erol Özavcı,

9. Fevzi Karadaş,

10. Gülay Artut,

11. İsmail Demir,

12. Mehmet Özay,

13. Mehmet Ramazan Aydemir,

14. Orhan Çarıkçı,

15. Osman Akbulut,

16. Ramazan Ömeroğlu,

17. Recep Laç,

18. Sümeyra Sökmen.