Özlü’nün ilk ziyareti Ayaz’a

AKP’de Başiskele Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Yasin Özlü, seçim ziyaretlerine belediyenin mevcut başkanı Hüseyin Ayaz ile başladı. Ayaz ile makamında bir araya gelen Özlü’ye ziyaretinde AKP Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral da eşlik etti. Yerel hizmetler ve belediye tarafından yapılan özel projelerin ele alındığı buluşmada birlik ve beraberlik mesajları da verildi.

BAŞKAN’DAN TABLO HEDİYESİ

Ziyarette konuşan AKP’nin adayı Yasin Özlü, “Hüseyin başkanımızın Başiskeliler’in gönlündeki yeri çok ayrıdır. Bu bayrak yarışında Başiskele’mizin gelişimi ve geleceği için hep birlikte daha çok çalışıp, her vatandaşın gönlüne dokunarak AK Parti’nin zafer sancağını yine dalgalandıracağız” diye konuştu. Başkan Ayaz da ziyaret sonrasında başkan adayı Özlü’ye başarılar dileyip bir tablo hediye etti.