Saadet Partisi (SP) Çayırova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Rıdvan Kılıç, önceki gün İYİ Parti Çayırova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Çelenk’i ziyaret etti. SP’li Kılıç’a ziyaretinde yönetim kurulundan Kamil Kanca, Şerafettin Demirkıran ve İzzet Şişman da eşlik etti. Amaçlarının Çayırova’da huzurlu bir seçim süreci geçirmek olduğunu dile getiren SP’li Rıdvan Kılıç, İYİ Parti’li gençlerle seçimlerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.
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SP’li gençlerden İYİ Parti’ye ziyaret
Saadet Partisi (SP) Çayırova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Rıdvan Kılıç, önceki gün İYİ Parti Çayırova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Çelenk’i ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz