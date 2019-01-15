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Kocaman: Üzülmez’in desteğine ihtiyacım var

AKP’nin Kartepe adayı Mustafa Kocaman, belediye başkanı Hüseyin Üzülmez’i ziyaretinde, “Başkanımız bizim için değerlidir. Kendisinin desteğine ihtiyaç duyacağım” dedi.

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Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde AKP’den Kartepe Belediye Başkan adayı gösterilen Mustafa Kocaman’ı makamında kabul etti. Ziyarette konuşan Başkan Üzülmez “Bu bir nöbet değişimidir. Aslolan hizmetin devam etmesidir. Yeni dönem inşallah güzel ve hayırlı hizmetlere vesile olur” dedi. Üzülmez ayrıca Kocaman’a her türlü desteği vereceklerini söyledi.

“BİZİM İÇİN KIYMETLİSİNİZ”

Buluşmada konuşan belediye başkan adayı Mustafa Kocaman ise, “Nasip olur belediye başkanı olarak görev alırsak gayemiz aldığımız bayrağı daha yukarılara çıkarmak olacaktır. Başkanımız Kartepe’ye önemli hizmetler kazandırdı. Projeler hepimizin projeleridir. Siz bizim için kıymetlisiniz. Sizin her zaman desteğinize ihtiyaç duyacağız ve istişarede bulunacağız” dedi.

Bugün 15:11 TSİ - Siyaset

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