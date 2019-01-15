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Turan’dan vefa ziyaretleri

AKP’nin Kandıra adayı Adnan Turan, seçim turlarına vefa ziyaretleri ile başladı. Partisinin belediye başkan aday adayları ile bir araya gelen Turan, mahalle gezisinde ise halkı selamladı ve iddiasını ortaya koydu.

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AKP Kandıra Belediye Başkan adayı Adnan Turan, adaylığının ilan edilmesinin ardından saha çalışmaları ara vermeden başladı. AKP Kandıra İlçe SKM ekibi ile birlikte önceki gün bir dizi ziyarette bulunan başkan adayı Turan, ilk ziyaretini ilçede belediye başkanlığı için aday adayı olan isimlerden biri olan İsmail Hakkı Buruş’a yaptı, daha sonra ise eski ilçe başkanlarından Erdinç Şentürk’e konuk oldu.

“İSTİŞARE İLE YÖNETECEĞİZ”

İlçe başkanı Erol Ölmez ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Araman Mahallesi’ni ziyaret eden Turan, Araman Kusanlı Kahvesi’ne konuk oldu. Bölgede bulunan iş adamlarından Ali Kaykın ve sonrasında da vatandaşlarla bir araya gelen başkan adayı Turan, Kandıra için önemli projelerinin bulunduğunu, fakat en önemli projelerinin halkın gönlüne girmek olduğunu vurguladı. Turan, Kandıra’yı ilçe halkı ile istişare ederek birlikte yöneteceklerini söyledi.

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