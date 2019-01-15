AKP’nin adayı Sezer’den Ellibeş’e nezaket ziyareti

AKP Gölcük Belediye Başkan adayı Av. Ali Yıldırım Sezer, önceki gün Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’i makamında ziyaret etti. İlçe başkanı Çetin Seymen’in de hazır bulunduğu ziyarette konukları ile yakından ilgilenen Başkan Ellibeş, 31 Mart seçim sürecinde partisinin başkan adayı olan Ali Yıldırım Sezer’i destekleyeceklerini dile getirdi.

“SEZER EHİL BİR İSİMDİR”

Ali Yıldırım Sezer’e başarılar dileyen Ellibeş, “Bundan sonraki süreçte çalışma temposunun güçlü olacağından eminim. Gölcük’ü emin ve ehil ellere teslim etmeye biz hazırız” dedi. AKP Gölcük Belediye Başkan adayı Ali Yıldırım Sezer de yaklaşan yerel seçimler öncesi birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını vurguladı.

“HİZMETLER DEVAM EDECEK”

Gölcük’ün vizyonuna değer katacak, milletin tamamını kapsayan hizmet sevdasını sürdüreceklerini söyleyen Sezer, “Başkanımız; belediyecilikte büyük başarılar elde etti. Biz bu başarı çıtasını daha yukarılara çıkaracağız. 31 Mart’tan sonra büyük hizmetlerin devamını sağlayacağız” diye konuştu.