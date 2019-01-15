AKP İzmit İlçe Gençlik Kolları, yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesinde saha çalışmalarını sürdürüyor. İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman’ın da katılımı ile düzenlenen son programda partili gençler 6 ayrı köyü ziyaret etti. İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan öncülüğündeki gezide gençler, kapı kapı dolaşarak köy sakinlerine Türk bayrağı armağan etti. AKP’li gençler, köy ziyaretleri kapsamında hasta, yaşlı ve engellileri de unutmadı.
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AKP’li gençlerden Türk bayraklı ziyaret
AKP İzmit İlçe Gençlik Kolları, yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesinde saha çalışmalarını sürdürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz