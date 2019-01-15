CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, ilçe gençlik kolları başkanları ile ocak ayı toplantısında bir araya geldi. Kandıra İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Uçar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Emre Andız, yerel seçimler için yol haritalarının hazır olduğunu, ilçe örgütleri ile koordineli bir çalışma içinde olacaklarını dile getirdi. Andız, “Seçimlerden başarıyla çıkacağımıza inanıyoruz. Başarının lokomotifi ise biz gençler olacağız. Bu da birlik ve beraberlikle, çok çalışmakla olacak” diye konuştu.
Bugün 15:50 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 15:51 TSİ
Andız: Gençler seçimlerin lokomotifidir
CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, ilçe gençlik kolları başkanları ile ocak ayı toplantısında bir araya geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz