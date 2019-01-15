Andız: Gençler seçimlerin lokomotifidir

CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, ilçe gençlik kolları başkanları ile ocak ayı toplantısında bir araya geldi. Kandıra İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Uçar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Emre Andız, yerel seçimler için yol haritalarının hazır olduğunu, ilçe örgütleri ile koordineli bir çalışma içinde olacaklarını dile getirdi. Andız, “Seçimlerden başarıyla çıkacağımıza inanıyoruz. Başarının lokomotifi ise biz gençler olacağız. Bu da birlik ve beraberlikle, çok çalışmakla olacak” diye konuştu.