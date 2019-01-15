Dursun, her mahalleye taziye evleri kuracak

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Gebze’yi gezen CHP’nin adayı Av. Recep Dursun, her günü yeni bir ilçede geçiriyor. Yaptığı gezileri sırasında halkı selamlayan ve gittiği yerlerde Gebzelilerin yakın ilgisi ile karşılaşan Dursun, özellikle sosyal belediyecilik vaadinde bulunuyor. Dursun, “Her mahalle için çayı ve yemeği belediye tarafından karşılanacak taziye evleri projemiz olacak. Cenaze sahiplerinin zor gününde onları yalnız bırakmayacağız” dedi. Dursun ayrıca gençlere yönelik de projelerinin olacağını dile getirdi.