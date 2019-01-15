31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Gebze’yi gezen CHP’nin adayı Av. Recep Dursun, her günü yeni bir ilçede geçiriyor. Yaptığı gezileri sırasında halkı selamlayan ve gittiği yerlerde Gebzelilerin yakın ilgisi ile karşılaşan Dursun, özellikle sosyal belediyecilik vaadinde bulunuyor. Dursun, “Her mahalle için çayı ve yemeği belediye tarafından karşılanacak taziye evleri projemiz olacak. Cenaze sahiplerinin zor gününde onları yalnız bırakmayacağız” dedi. Dursun ayrıca gençlere yönelik de projelerinin olacağını dile getirdi.
Bugün 15:51 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 15:53 TSİ
Dursun, her mahalleye taziye evleri kuracak
31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Gebze’yi gezen CHP’nin adayı Av. Recep Dursun, her günü yeni bir ilçede geçiriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz