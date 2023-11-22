2024'de yapılacak olan yerel seçimler öncesi AKP'DE aday adayı olmak isteyen isimlerin resmi başvuruları için bugün son gün. Aylar öncesinde ilçe başkanlığından istifasını vererek, İzmit için aday olduğunu açıklayan, saha programlarını sıklaştırarak çeşitli ziyaretlerle dikkatleri üzerine çeken Muharrem Tutuş’ta resmi başvurusunu gerçekleştirdi. İzmit adaylığına kesin gözüyle bakılan Tutuş , bugün AKP İzmit İlçe Binasında AKP İzmit Belediye Başkan Aday Adaylığı için başvurusunu yaptı.
- Siyaset
Muharrem Tutuş, başvurusunu yaptı!
İzmit Belediyesi AKP Grup Başkan Vekili Muharrem Tutuş, bugün İzmit Belediye Başkan Aday Adaylığı için resmi başvurusunu gerçekleştirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Levent Yağiz - Yakışır kardeşime
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.