Muharrem Tutuş, başvurusunu yaptı!

2024'de yapılacak olan yerel seçimler öncesi AKP'DE aday adayı olmak isteyen isimlerin resmi başvuruları için bugün son gün. Aylar öncesinde ilçe başkanlığından istifasını vererek, İzmit için aday olduğunu açıklayan, saha programlarını sıklaştırarak çeşitli ziyaretlerle dikkatleri üzerine çeken Muharrem Tutuş’ta resmi başvurusunu gerçekleştirdi. İzmit adaylığına kesin gözüyle bakılan Tutuş , bugün AKP İzmit İlçe Binasında AKP İzmit Belediye Başkan Aday Adaylığı için başvurusunu yaptı.