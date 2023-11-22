AKP Karamürsel ilçe başkanı Sait Mete belediye başkanlığı aday adaylığı başvurusunu gerçekleştirdi. Sait Mete’nin aday adaylığı açıklamasına büyük ilgi gösterildi. Partililer, Mete'yi yalnız bırakmadı, sivil toplum kuruluşları Sait Mete'ye destek mesajları verdi coşkulu bir kalabalıkla yapılan aday adaylığı açıklamasında katılanlar ilçe binasına sığmadı. Mete yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Haydi Karamürsel...Yol Birlikte Güzel...Değerli Karamürselli HemşehrilerimYaklaşık 4 yıldır büyük bir onur ve gururla yapmış olduğum AK Parti Karamürsel İlçe Başkanlığı görevimden ayrılarak bugün itibariyle 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Partimizden Karamürsel Belediye Başkanlığına Adaylık müracaatında bulundum.Rabbim Utandırmasın Yolumuzu ve Yönümüzü Hak Üzere Eylesin...""
22 Kas 2023 - 23:00- Siyaset Güncelleme:
Sait Mete'nin aday adaylığına yoğun ilgi!
AKP Karamürsel ilçe başkanı Sait Mete belediye başkanlığı aday adaylığı başvurusunu gerçekleştirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.