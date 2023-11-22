22 Kas 2023 - 23:07- Siyaset

Adnan Pala, başvurusunu yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Adnan Pala, AKP'den Derince Belediye Başkan aday adaylığı için istifa etti. Pala başvuru dosyasını Derince İlçe Başkanı Koray Merdan’a teslim etti.