Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Adnan Pala, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimde AKP'den Derince Belediye Başkan aday adaylığı için görevinden istifa etti. Pala, başvuru dosyasını bugün parti binasında Derince İlçe Başkanı Koray Merdan’a teslim etti. Pala’ya yüzlerce partili destek verdi.
22 Kas 2023 - 23:07- Siyaset Güncelleme:
Adnan Pala, başvurusunu yaptı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Adnan Pala, AKP'den Derince Belediye Başkan aday adaylığı için istifa etti. Pala başvuru dosyasını Derince İlçe Başkanı Koray Merdan’a teslim etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.