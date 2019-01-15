Kocaeli’de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında eski TÜBİTAK çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi. Üst düzey mühendis U.S , S.Y ve bölücü terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları iddia edilen C.E sabah erken saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonla evlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi.
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Eski TÜBİTAK çalışanlarına operasyon: 3 gözaltı
Kocaeli'de, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında eski TÜBİTAK çalışanlarına yönelik operasyonda 3 şüpheli üst düzey mühendis gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz