Sibel Gönül, fena düştü!

İzmit Belediye Başkanlığı görevini 2009-2019 yılları arasında sürdüren Nevzat Doğan, görev süresi boyunca yaptığı yatırımları Seka Deniz Restoran’da düzenlediği programda anlattı. Programa İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül de katıldı. Programa katılan kişileri ve basın mensuplarını dolaşıp tokalaşan Gönül, ayağı kayıp çok sert bir şekilde yere düştü. Gönül,’ün düştüğünü gören gazeteciler hemen müdahale etti. Çok canı yandığı halde belli etmemeye çalışan Sibel Gönül ayağa kalktıktan sonra çevresindekileri de uyararak dikkat etmelerini istedi. Sonrasında konuya espiriyle yaklaşan Gönül, “Ben her düştüğümde seçim kazanıyorum. Daha önce de düştüm ve o zaman da seçim kazandım” dedi.