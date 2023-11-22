Ev sahibine kızdı, evi kundakladı

Yangın, Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Öğe Sokakta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki dairede çıktı. İddiaya göre, kendisini evden çıkarmak isteyen ev sahibine sinirlenen kiracı, oturduğu evi ateşe vererek olay yerinden kaçtı. Evden alevlerin yükseldiğini gören komşular kiracının evde mahsur kaldığını düşünerek demir korkulukları sökmeye çalıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdi ve yangını söndürdü. Ekiplerce evde kimsenin olmadığı kesinleşti. Yangın sebebiyle ev kullanılamaz hale gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.