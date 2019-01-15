Karagöz ilk kez hakim karşısında

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, eski Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Meclis Başkanı Bülent Karagöz’ün yargılanmasına başlandı. Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan hakkında dava açılan tutuksuz sanık Bülent Karagöz ile avukatı hazır bulundu.

“FETÖ İLE İLİŞKİM YOK”

Bülent Karagöz, savunmasında hiçbir zaman FETÖ ile irtibatının olmadığını ileri sürerek, hakkındaki suçlamaları reddetti. Elektronik ve haberleşme mühendisi olduğunu, ticaretle uğraştığını belirten Bülent Karagöz, örgütle ilişkisi nedeniyle kapatılan İş Hayatı Dayanışma Derneği'ne (İŞHAD) 2004 yılında ticari hinterlandını genişletmek için üye olduğunu öne sürdü.

“DERNEKTEN İSTİFA ETTİM”

Aynı yıl bu dernek ve başka derneklerle hükümet üyelerinin de olduğu heyetle Gürcistan'a iş gezisine gittiğini anlatan sanık Bülent Karagöz, “Ancak bu derneğin üyelerinin söylemlerini değiştirdiği için 2013'te aidatımı ödemedim ve istifa dilekçesi gönderdim” dedi. FETÖ bağlantısı nedeniyle kapatılan Erkul Koleji öğrencilerinin, 2010-2011 yılları arasında sahibi olduğu spor salonuna spor amaçlı geldiklerini söyleyen Bülent Karagöz, şöyle devam etti:

“MUKTEDİR’İ ‘HALİT’ OLARAK BİLİYORDUM”

“17-25 Aralık sürecinden sonra, bu yapıyı tasvip etmediğim için çocuklarımı Erkul Koleji'nden aldım. Muktedir Yılmaz'ı okulun halkla ilişkiler sorumlusu olması ve kızımın derslerinden dolayı tanıyorum. Ben onu ‘Halit’ olarak biliyordum. Adının Muktedir olduğunu gazetelerden öğrendim. Kocaeli İmamı Mehmet Akif Saka'yı tanımıyorum. Meclis başkanı seçildikten sonra beni aradığını tespit ettim. Kaçma şüphem yok. Zaten hakkımda arama kararı çıktığında ailemle yurt dışındaydım. Türkiye'ye gelip teslim oldum. Eşim AB vatandaşıdır. Yurt dışında oturma iznim var. Adli tedbirim sona ermesine rağmen burada kalmayı tercih ettim, çünkü suçsuzum” ifadelerini kullandı.

BANK ASYA HESABI!

Hakkında BİMER'e imzasız bir ihbar dilekçesi gönderildiğini ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan bir kişinin iddiaları bulunduğunu aktaran sanık Bülent Karagöz, “Bu suçlamaları reddediyorum. Tamamen kıskançlık ve hasetle iftira atıldığına inanıyorum. Kurban paramı THK'ye veriyorum. Kurum tarafından plaketle ödüllendirildim. FETÖ'nün mütevelli heyeti üyesi olsaydım, birçok iş adamıyla irtibatım olurdu, ancak 120'den fazla iş adamından sadece 4'ü ile var. Bank Asya hesabımı çocuklarımın okul taksitlerini ödemek için, okul tarafından açılan hesaba yatırdığım için açtım” şeklinde konuştu.

İTİRAFÇI TANIK DİNLENDİ

SEGBİS ile duruşmaya katılıp tanıklık yapan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan A.Ü. de sanığı tanıdığını, 2008'de üniversite okumak için Kocaeli'ye geldiğini ve bu süreçte örgüt evlerinde kaldığını söyledi. Muammer Koçan'ın kendilerinden sorumlu "abi" olduğunu belirten A.Ü, “Ben sanığı sadece sohbetlerde gördüm. Vatan millet aleyhine bir söylemi olduğunu duymadım. Sorumlu olduğum eve yardım ettiğini görmedim” dedi. Sanık avukatlarının beraat talebinin ardından mahkeme heyeti, MASAK'tan ayrıntılı rapor istenmesine ve Muammer Koçan'ın SEGBİS ile tanık olarak dinlenilmesine karar vererek, duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi.