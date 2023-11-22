Banu Parlak tekrar gözaltında

Banu Parlak hakkında, sosyal medya hesaplarından silah paylaşımları yapması dolayısıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Soruşturma savcılığının talimatı üzerine polis ekiplerince Parlak’ın evinde yapılan aramada, ruhsatsız Glock marka tabanca ve 9 mermi ele geçirildi.Gözaltına alınan Parlak emniyete götürüldü.Banu Parlak, 3 Kasım'da da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.Kooperatif dolandırıcılığı iddiasıyla gözaltına alınan Parlak, hakim karşısına çıkıp ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı.
Kaynak: sözcü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.