Benzinin litre fiyatına 16 kuruş, motorinin litre fiyatına 20 kuruş yapılan zammın ardından bir zam da LPG'ye geldi. Bu gece yarısından itibaren LPG'ye 6 kuruş zam yapıldı. Yapılan zam pompa fiyatlarına yansıyacak.
EPGİS AÇIKLAMA YAPTI
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) LPG zammınıTwitter hesabından duyurdu. EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "16 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG oto gazda 6 kuruş pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz