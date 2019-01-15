Benzinin litre fiyatına 16 kuruş, motorinin litre fiyatına 20 kuruş yapılan zammın ardından bir zam da LPG'ye geldi. Bu gece yarısından itibaren LPG'ye 6 kuruş zam yapıldı. Yapılan zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

EPGİS AÇIKLAMA YAPTI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) LPG zammınıTwitter hesabından duyurdu. EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "16 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG oto gazda 6 kuruş pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.