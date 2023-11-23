6 ilçede elektrik kesintisi!

SEDAŞ'ın planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 6 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak.23 Kasım Perşembe günü Kartepe, İzmit, Körfez, Dilovası, Gölcük Çayırova'da planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçe, mahalle ve sokaklar ise şu şekilde:

53732 KOCAELİ KÖRFEZ ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DİKENLİ, KARAGÖLLÜ ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, ÇALKÖY MEVKII, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KOZLUCA MEVKII, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVER MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKII 23.11.2023 09:30 17:00 53769 KOCAELİ ÇAYIROVA AKSE, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ 117/1., 117/1. SK., 121/2., 121/2. SK., 121/3. SK., 121/4. SK., 121/5., 121/6., 121/7. SK., 121/8., 121/8. SK., 123/1. SK., 123/2., 123/2. SK., 412., 414., 414. SK., 414/1. SK., 414/2. SK., 415. SK., 415/1. SK., 415/2. SK., 415/3. SK., 416. SK., 416/1. SK., 416/2., 416/2. SK., 416/3. SK., 417. SK., 419., 419. SK., 419/1. SK., 419/2., 420. SK., 421. SK., 422., 422. SK., 422/1. SK., 422/3. SK., 435. SK., 446. SK., 447., 448., 448. SK., 458., 458. SK., 459. SK., 471/2., 471/2. SK., 485/1., 496. SK., 496/1. SK., 496/2. SK., 496/3. SK., 497. SK., 497/1., 497/1. SK., 497/2., 497/2. SK., 498., 498. SK., 499. SK., 510., 510. SK., 56/1., 58., 58. SK., 58/1. SK., 58/2. SK., 58/3. SK., 59. SK., 60. SK., 60/2. SK., 60/3. SK., 60/4. SK., 60/5. SK., 62/1. SK., 62/2., 62/2. SK., 64., 64. SK., 64/1., 64/1. SK., 65. SK., 66. SK., 66/1., 67., 67. SK., 67/1. SK., 67/2., 67/2. SK., 67/3. SK., 67/4. SK., 68., 68. SK., 68/2. SK., 68/3. SK., 68/4., 68/4. SK., 69., 69. SK., 83., 83. SK., 83/1., 83/1. SK., 83/2., 83/2. SK., 83/3., 83/3. SK., 83/5. SK., 85., 85. SK., 86., 87. SK., 88., 89., 89. SK., 91., 91. SK., 93., 94. SK., 97., 97. SK., 98. SK., 99. SK., 99/1. SK., RAGIP DEMİRKOL BULVAR, VEYSEL KARANI 23.11.2023 08:30 16:00 53787 KOCAELİ GÖLCÜK ULASLI, ULAŞLI 1035 SK., 1036 SK., 1116. SK., 1119., 1122. SK., 1123., 1123. SK., 1124., 1126. SK., 1127., 1129., 1140., 1145., 1145. SK., 1146., 1146. SK., AKÇAKOCA CD., DÜZBAGLAR, DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., HOCALIBAGLAR, HOCALIBAĞLAR CD., KARSIBASI, KARŞIBAŞI CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD. 23.11.2023 09:00 17:00 53799 KOCAELİ GÖLCÜK CUMHURİYET, HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR AKYOL SK., ALİ AĞA SK., ARNAVUT SK., ATATÜRK CD, ATİLLA SK, BAHÇE YOLU CD., CEMAL AĞA SK., DÜZALAN, DÜZALAN SK., ERENKAYA SK., ESERTEPE, ESERTEPE SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HÜSEYİN AĞA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SARAL SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, SK., ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., YENİ SK., YILDIRIMLAR CD. 23.11.2023 09:00 17:00 53882 KOCAELİ DİLOVASI CUMAKÖY, OVACIK 3340., 3341, 3341., 3343., 3344, 3344., 4334, 4334., 4336, 4336., 4337., 4341, 4341., CUMAKÖY FATIH, EVREN SK., FATİH, GÜLBEN SK., KARDELEN SK., KAVAK SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., MEVLANA CD., YASEMİN SK., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YENİ ÇEŞME SK. 23.11.2023 09:00 13:00 53901 KOCAELİ KARTEPE ARSLANBEY, ÇEPNI, ÇEPNİ, SEVKATIYE, ŞEVKATİYE AHLAT, AHLAT CD., ANAYURT CD., BAKIRLIK, BAKIRLIK CD., BLD.BSK.MUSA ÖGÜNÇ, BLD.BŞK.MUSA ÖĞÜNÇ SK., CENGAVER SK., DAĞYOLU SK., DOĞALAR SK, EFES SK., EMİRGAZİ CD., ESKİ SK., GÖKDERE SK., GÜLENLER SK., GÜLOVA SK., GÜMÜŞ ÇEŞME CD., GÜZELHİSAR CD., KARABEYLİ SK., KIŞLA CD., KIZILDERE SK., KUMLU, KUMLU SK., KURS SK., MAKBER SK., MERVE SK., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., OKUMUŞLAR SK., ÖĞRETMEN NECATİ ÇIKMAZI SK., SARIKAYA SK, TARHAN SK., TOROS SK., ÜZÜLMEZ SK., ZÜBEYDE HANIM CD. 23.11.2023 09:00 16:00 53905 KOCAELİ KARTEPE ŞİRİNSULHİYE BAKKAL SK., BARUT SK., BEGONYA SK., DEĞİRMEN VADİSİ SK., DOĞUŞ CD., ELVEDA SK., MECİT SK., RUMELI, RUMELİ SK., UZUN YOL, UZUN YOL SK. 23.11.2023 09:00 17:00 53946 KOCAELİ İZMİT BEKİRDERE, M. ALİPAŞA BAŞARAN CD., İLİM SK., ŞENGÜN SK. 23.11.2023 09:00 17:00