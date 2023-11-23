AKP Grup Başkanı Güler, genç aday adayı Selvi ile görüştü

Geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleşen geniş katılımlı törenle AKP'den Körfez Belediye Başkanlığına aday adaylığını ilan eden genç iş insanı Ferhat Selvi, özel bir programı dolayısıyla bulunduğu Ankara’da teşkilatın önemli bir ismi ile bir araya geldi. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, aynı zamanda hemşehrisi olan Selvi’yi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki ( TBMM) makamında kabul etti.

GENÇ ADAY ADAYINI KUTLADI

Kocaeli’deki belediye başkan aday adayları arasında en genç isim olarak dikkat çeken AKP'li Ferhat Selvi’nin buluşmasında güncel konular ele alındı. Selvi’yi genç yaşında belediye başkanlığı gibi bir makama talip olması dolayısıyla tebrik eden AKP Grup Başkanı Güler, kendisine süreçle ilgili başarılar diledi. Buluşma samimi bir ortamda yapılan sohbet ile devam etti.