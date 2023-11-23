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İki Türk, İsrail saldırısında öldü

7 Ekim'den beri tansiyonun düşmediği İsrail-Hamas hattından yeni bir açıklama geldi.
İki Türk, İsrail saldırısında öldü mask
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7 Ekim’de Hamas’ın silahlı kanadı Kassam Tugayları’nın saldırısı sonrasında İsrail’in misilleme yaparak sivilleri hedef aldığı Gazze’de şiddet dinmiyor…

Dün gece Hamas yetkilileri bir açıklama yaparak İsrail’in hava saldırısında iki Türk vatandaşının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Üst düzey Hamas yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in saldırısının Lübnan’ın güneyini hedef aldığı belirtildi. Yetkililer iki Türk vatandaşının bir otomobilde olduğunu ve otomobildeki 5 kişinin de yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Kaynak: SÖZCÜ
# şiddet, İsrail, Gazze

23 Kas 2023 - 08:44 - Dünya

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